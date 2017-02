Genova, 9 feb. (askanews) - A Genova cresce la tensione in vista del convegno internazionale dell'ultradestra previsto per sabato 11 febbraio nel capoluogo ligure, città medaglia d'oro della Resistenza e protagonista dei moti del 30 giugno del 1960 contro il congresso dell'Msi.

Gli organizzatori non sembrano infatti voler fare nessun passo indietro nonostante le preoccupazioni della questura, che sta predisponendo un ingente dispositivo di sicurezza per evitare scontri. La location dell'incontro, a cui sono attesi leader e rappresentati di alcuni partiti nazionalisti europei, è ancora top secret ma sono già state annunciate manifestazioni di protesta in città.

A schierarsi apertamente contro il convegno dell'ultradestra, a cui dovrebbero partecipare tra le 150 e le 200 persone provenienti anche da altre città italiane e dall'estero, il sindaco Marco Doria, il Pd, diversi partiti e associazioni della sinistra, l'Anpi, i sindacati, in particolare la Fiom Cgil che ha invitato i genovesi alla mobilitazione ed i centri sociali. (segue)