Roma, 25 feb. (askanews) - "Come ci andranno gli spettatori allo stadio della Roma? In funivia?" se lo chiede l'esponente del Partito democratico di Roma, Giovanni Zannola, spiegando che "l'accordo Raggi senza opere infrastrutturali manda in sofferenza la mobilità" di quella zona di Roma".

"Il sindaco Raggi e Beppe Grillo hanno atteso oltre sei mesi dalla loro trasmissione del progetto dello Stadio della Roma in Conferenza dei servizi, hanno rimosso l'assessore Berdini, hanno fatto melina durante tutti gli incontri tecnici, per arrivare ad un accordo in linea con la peggiore urbanistica del passato e della stagione di Alemanno", sottolinea l'esponente del Pd, avvertendo che si tratta di "un accordo che prevede sì la riduzione delle cubature, soluzione peraltro mai avanzata dal Campidoglio nelle sedute ufficiali della Conferenza dei servizi, ma il rinvio, se non un vero e proprio affossamento generale, delle opere pubbliche infrastrutturali". (Segue)