Roma, 9 feb. (askanews) - Cina sugli scudi, BRIC a due velocità. In uno scenario di mercato globale dove si alternano luci ed ombre sul fronte delle importazioni di vino, anche i BRIC (Brasile, Russia, India e Cina) seguono direzioni differenti. Se infatti la Cina ha messo a segno nel 2016 una crescita nei valori di import superiore al 16% rispetto all'anno precedente, la Russia appare ancora sofferente viaggiando sul filo dell'"invarianza" (o poco sotto) mentre il Brasile ha chiuso l'anno appena terminato con un leggero segno negativo a valore (-3%) ma in crescita sul fronte dei volumi (+12%), alla luce di un calo nelle importazioni di vini di fascia premium (in particolare lo Champagne, il cui import è diminuito di oltre il 40% in quantità solo nell'ultimo anno, ma quasi del 70% rispetto a cinque anni fa). Completa il quadro l'India che continua a rimanere un mercato marginale, con meno di 20 milioni di euro di vino importato (a cui corrispondono poco più di 41 mila ettolitri).

"Alla base di queste diversità nel trend delle importazioni di vino risiedono soprattutto fattori macroeconomici" dichiara Denis Pantini, responsabile Wine Monitor di Nomisma. "Russia e Brasile hanno chiuso il 2016 con un Pil in calo per il secondo anno consecutivo e valute locali - Rublo e Real - che, seppur in recupero dai minimi toccati rispetto all'euro (e alle altre monete forti come il dollaro statunitense) a fine 2015, risultano ancora sensibilmente svalutate rispetto a qualche anno fa. Senza tralasciare poi il fardello dei dazi all'entrata che, nel caso dell'India, mediamente si attestano sul 150% del prezzo all'import" aggiunge Pantini.