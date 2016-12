Roma, 31 dic. (askanews) - La Sindaca Virginia Raggi ha firmato oggi l'ordinanza con la quale si proclama il lutto cittadino per lunedì 2 gennaio, in concomitanza con la celebrazione delle esequie di Debora e Aurora, madre e figlia di 9 anni, morte in seguito al crollo della loro casa ad Acilia. Il funerale sarà celebrato alle ore 14.30 nella parrocchia San Francesco d'Assisi in largo Cesidio da Fossa ad Acilia.

Per tutta la giornata negli uffici pubblici del territorio cittadino saranno esposte le bandiere a mezz'asta.

La Sindaca Virginia Raggi invita inoltre la cittadinanza, le organizzazioni sociali e produttive a partecipare al lutto nelle forme ritenute più opportune. Gli amministratori e i dipendenti del Campidoglio sono chiamati ad osservare un minuto di raccoglimento, alle ore 14.30, in memoria delle due vittime. L'invito è esteso anche tutte le istituzioni culturali e musicali cittadine, chiedendo loro di rispettare per quel giorno un minuto di silenzio prima dell'inizio di ogni rappresentazione e spettacolo.