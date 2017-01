Roma, 26 gen. (askanews) - Frosinone è la prima città in Italia per il rapporto tra il numero di telecamere installate dal comune, ad oggi superiore a 300, e la popolazione residente. Il dato è stato fornito questa mattina, presso la Prefettura di Frosinone, dove insieme alla dottoressa Emilia Zarrilli, al questore dott. Filippo Santarelli e ai rappresentanti delle Forze dell'ordine, il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani, ha illustrato il progetto "Città in video". Infatti, è stato possibile raggiungere il risultato di una telecamera ad alta definizione ogni 150 abitanti, all'interno di un progetto che sarà ultimato nelle prossime settimane e che toccherà la punta finale di circa 350 apparecchiature. I dati saranno messi a disposizione, in tempo reale, di tutte le forze di Polizia e di controllo del territorio, come confermato dalla presenza all'evento anche del colonnello Giuseppe Tuccio, comandante provinciale dei Carabinieri di Frosinone, del colonnello Luigi Carbone, a capo del comando provinciale della Guardia di Finanza, del dott. Massimo Belli, comandante della polizia provinciale, del dott. Donato Mauro, comandante della Polizia locale di Frosinone, e del responsabile del Ced comunale ing. Sandro Ricci. (Segue)