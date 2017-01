Vicesindaco Roma: grande Capodanno ora pronti per l'Estate romana

Roma, 3 gen. (askanews) - Per Luca Bergamo, vicesindaco Roma, quello della capitale è stato "un grande Capodanno", e ha annunciato che al Campidoglio sono "pronti per ripartire con una nuova Estate romana".

L'assessore alla cultura del Campidoglio Luca Bergamo, recentemente nominato vicesindaco da Virginia Raggi, è intervenuto questa mattina ai microfoni di Radio Roma Capitale, durante la trasmissione "Roma ogni giorno", e ha commentato così la festa di fine anno della capitale: "Secondo me è stato un capodanno molto bello a Roma. Ho visto dopo tanti anni persone serene. Non c'è stata una lite e difficilmente si vive serenamente in questi giorni: dalla paura per il terrorismo alle incertezze per il futuro. È una città che ha voluto vivere una festa tornando insieme". (Segue)