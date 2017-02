Roma, 8 feb. (askanews) - "Comunico che il Presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, incontrerà, tra venerdì o lunedì più probabilmente venerdì, tutte le rappresentanze sindacali e il Cdr di Sky". Così in aula alla Pisana il capogruppo del Pd in Consiglio regionale del Lazio, Massimiliano Valeriani, rispondendo al Consigliere regionale Giuseppe Cangemi, presidente della commissione vigilanza sul pluralismo dell'informazione, che lamentava l'inazione del governatore del Lazio in merito alla vertenza Sky.