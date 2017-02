Roma, 8 feb. (askanews) - "Sono venuto in piazza Montecitorio ad esprimere piena solidarietà ai tecnici e ai giornalisti Sky che manifestano contro la decisione dell'azienda di abbandonare la sede romana. L'azienda in modo irresponsabile annuncia tagli consistenti e lega il suo vantaggio di business alla localizzazione. Una misura che taglia posti di lavoro, demolisce l'indotto collegato e umilia la capitale. Su tutto ciò restiamo ancora in attesa di un intervento della sindaca Raggi che sembra non accorgersi di quanto sta avvenendo ne in questo caso ne in occasione di altre crisi industriali". Così, a margine della manifestazione dei dipendenti di Sky a Roma, il consigliere capitolino del PD Marco Palumbo. "Facciamo quindi appello al governo - aggiunge Palumbo - e all'iniziativa del ministro Calenda, che ha già attivato un tavolo al Ministero dello sviluppo economico, affinché si proceda con determinazione e al più presto verso una soluzione che impegni anche Roma Capitale il cui disinteresse da questa crisi industriale è sempre più imbarazzante".