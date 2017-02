Vertenza Sky: fronte comune delle istituzioni Roma e Lazio

Roma, 3 feb. (askanews) - Sul tavolo della commissione Vigilanza sul pluralismo dell'informazione del consiglio regionale del Lazio, presieduta da Giuseppe Emanuele Cangemi, torna la vicenda Sky. Presenti il vicesindaco di Roma Capitale, Luca Bergamo, l'assessore Flavia Marzano e per la giunta regionale, l'assessore al lavoro Lucia Valente. "Questa commissione - ha dichiarato in apertura dei lavori il presidente - è in seduta aperta e permanente, anche dopo l'approvazione della mozione votata all'unanimità in Consiglio. La Regione, dopo l'approvazione della legge sull'informazione, rivendica la propria competenza a partecipare ai tavoli di crisi per la salvaguardia occupazionale". Dalla seduta e dai vari interventi è emersa unanime di un fronte comune sia a livello nazionale che locale perché gli effetti economici e sociali si ripercuoterebbero su Roma e il Lazio. Per Dino Oggiano Sic Cgil Roma e Lazio "stiamo parlando di una situazione drammatica che riguarda i lavoratori di Sky ma anche della ricaduta occupazionale su tutto l'indotto. Non vediamo ragioni che giustificano le decisioni aziendali di Sky, perché è un'azienda che aumenta ricavi e abbonamenti. Qui non parliamo di trasferimenti, ma di licenziamenti mascherati. Sky parla di obsolescenza delle strutture di Roma, ma non ha mai investito. Il 6 febbraio ci sarà la riunione tra azienda e i sindacati". (Segue)