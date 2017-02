Roma, 8 feb. (askanews) - "Rinnovo la mia solidarietà ai dipendenti di Sky, che da stamani sono in presidio in piazza Montecitorio contro la decisione dell'azienda di chiudere la sede romana". Così la consigliera regionale di Si - Sel, Marta Bonafoni. "Fin da subito - ha aggiunto - la Regione Lazio si è attivata convocando in Commissione di vigilanza sul pluralismo dell'informazione le parti sociali e i rappresentanti dell'azienda, per scongiurare una riorganizzazione ingiustificata che impatta pesantemente sul tessuto produttivo di Roma e sulla vita di centinaia di lavoratori di Sky. Un impegno confermato dalla volontà del presidente Zingaretti che, venerdì, incontrerà le rappresentanze sindacali e il cdr di Sky".