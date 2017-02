Mercatino rom in via Conti, sequestrati oltre 700 kg di ciarpame

Roma, 8 feb. (askanews) - E' di queste ore l'intervento da parte di personale del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale di Roma Capitale presso il mercatino abusivo di via Conti, dove sono stati elevati 8 verbali con relativi sequestri amministrativi per circa 41mila euro di sanzioni e 705 kg di merce sequestrata.

Gli agenti appartenenti alla sezione di Polizia Amministrativa, diretta da Ugo Esposito, sono intervenuti coadiuvati dai militari della Stazione Carabinieri Nuovo Salario per combattere l'abusivismo commerciale perpetrato da cittadini di etnia rom. La merce in vendita, igienicamente a rischio in quanto proveniente dall'attività di "rovistaggio" dei cassonetti dei rifiuti, è stata smaltita da personale Ama; si tratta per lo più di abbigliamento, ciarpame, scarpe e prodotti di elettronica. Al momento del blitz numerosi venditori si sono dati alla fuga abbandonando le mercanzie sul marciapiede.