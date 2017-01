Roma, 12 gen. (askanews) - Vandali hanno distrutto la targa dedicata al deputato Giacomo Matteotti affissa a Roma, tra Lungotevere Arnaldo da Brescia e viale Scialoja, sul luogo dove il martire socialista venne rapito dai fascisti il 10 giugno 1924. Il cadavere di Matteotti fu ritrovato circa due mesi dopo.

"Gli autori del vandalismo che ha distrutto la targa in memoria di Giacomo Matteotti hanno commesso un atto ignobile. Coloro che vorrebbero cancellare la storia in questo modo sono solo miserabili relitti del passato e non hanno futuro". Dichiara in una nota il consigliere del Pd capitolino, Marco Palumbo. "La democrazia italiana si fonda sul sacrificio di milioni di italiani che con il loro sacrificio hanno edificato su basi democratiche e antifasciste la nostra repubblica. Bene ha fatto la Presidente del II° Municipio, Francesca Del Bello, ad annunciare il pronto ripristino della targa".