Roma, 22 dic. (askanews) - Circa 50 dipendenti della Corpa srl, società che gestisce in appalto il servizio di recupero e manutenzione mezzi Atac, sono in presidio a Roma, in via Prenestina 45, davanti alla sede dell'azienda di trasporto pubblico. Lo rende noto l'Unione sindacale di base.

"Da circa 5 mesi - spiegano - i lavoratori vengono pagati con cronico ritardo, anche di 2/3 mesi. Ad oggi non hanno ricevuto lo stipendio di novembre e la tredicesima mensilità, che avrebbe dovuto essere erogata entro lo scorso 20 dicembre".

L'USB chiede un incontro ad Atac, che sollecita ad intervenire per pagare direttamente i lavoratori ed ad estromettere la Corpa srl in quanto inadempiente.

"Questa azienda, che paga i dipendenti circa di 7 euro lordi l'ora, cioè meno di un operaio pulitore, ha uno strano senso dell'umorismo - attacca Attilio La Mura, dell'USB Lavoro Privato - invece di pagare gli stipendi come suo dovere, ha regalato un panettone a lavoratori che stanno affrontando le festività senza un euro in tasca. Fantasia intervenga per sanare questa grave anomalia", conclude La Mura.