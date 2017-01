Roma, 14 gen. (askanews) - "Con l'approvazione dei decreti attuativi delle Unioni Civili questo governo compie un ulteriore passo verso la completa equiparazione con il matrimonio. Tutte le preoccupazioni espresse al Family day dello scorso gennaio stanno avendo conferma mentre vengono smentite le rassicurazioni che furono espresse da Area Popolare e dai quei settori della maggioranza, senza il voto dei quali non la legge non sarebbe mai stata approvata". Così spiega in una nota Massimo Gandolfini, presidente del Comitato Difendiamo i Nostri Figli promotore del Family day.

"Non sorprendono nemmeno le dichiarazioni - continua - di soddisfazione di molti senatori dem, che oggi rilancino la agenda del governo su vita e famiglia indicando come prossime tappe l'adozione per le coppie gay e la liberalizzazione delle droghe leggere. Il movimento di popolo del Family day saprà farsi trovare pronto alle prossime sfide per difendere l'antropologia umana".