Roma, 14 gen. (askanews) - Con l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri dei 3 decreti attuativi definitivi si conclude oggi in modo molto positivo l'iter della legge sulle Unioni Civili. Non possiamo non ringraziare il Ministro della Giustizia Andrea Orlando per il suo lavoro, Monica Cirinnà per il suo decisivo impegno, Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e, ovviamente, tutto il movimento Lgbt per i suoi 30 anni di lotte per i diritti delle coppie omosessuali.

Franco Grillini, presidente Gaynet Italia, e leader storico del movimento omosex spiega: "Sono già migliaia le coppie gay e lesbiche che hanno celebrato le Unioni Civili ed almeno altre 3 mila sono in attesa della cerimonia, ciò significa che la legge è stata un grande successo e che migliaia di persone lgbt ora si sentono più sicure nei loro affetti e nella loro vita quotidiana. Se a ciò aggiungiamo che la legge si compone anche di una seconda parte che riconosce tutte le convivenze e che anche questa parte è già stata utilizzata da molte persone, possiamo dire che oggi in Italia le famiglie di ogni tipo sono riconosciute e tutelate nell'interesse di tutta la collettività".

