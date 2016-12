Roma, 20 dic. (askanews) - Fabio Mazzenga, direttore risorse umane Slim Aluminium, è il nuovo presidente della Sezione Metalmeccanica, Metallurgica e Costruzione Macchinari di Unindustria, l'Unione degli Industriali e delle imprese di Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo, per il quadriennio 2016-2019, a seguito delle dimissioni di Giorgio Klinger che ha assunto l'incarico di presidente dell'Area Territoriale di Latina. La sezione associa 154 imprese per circa 8.500 dipendenti.

"In questo periodo molto delicato per il nostro Paese - dichiara Mazzenga - con particolare riguardo alla situazione politica, sociale ed economica, la Sezione Metalmeccanica, Metallurgica e Costruzione macchinari di Unindustria, rinnova il suo forte e fattivo impegno per far crescere il sistema produttivo regionale. La nostra missione è trasformare le materie prime attraverso processi sostenibili di alta qualità; produrre semilavorati, costruire ed assemblare prodotti, produrre macchinari ed impianti; offrire soluzioni sicure, innovative e riciclabili; creare occupazione e benessere nel rispetto dell'ambiente. La nostra visione è quella di diventare leader nei vari settori produttivi in cui operiamo. Le nostre ambizioni sono la Sostenibilità, le Prestazione, la Qualità ed i Servizi per i clienti. Sappiamo già fare bene il nostro lavoro, ma dobbiamo farlo meglio degli altri in Europa e nel mondo. Dobbiamo far crescere il sistema metalmeccanico di Unindustria - conclude Fabio Mazzenga - adottando una strategia per il miglioramento continuo del nostro lavoro ed un piano di azioni su scelte condivise. Ci impegniamo inoltre per un continuo dialogo propositivo e costruttivo con tutti gli interlocutori istituzionali ed in particolare con tutti i nostri dipendenti e con le organizzazioni sindacali".