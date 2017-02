Un raro delfino trovato spiaggiato sul litorale di Roma

Roma, 6 feb. (askanews) - Un delfino della specie rara Stenella Striata, della lunghezza di 178 cm, è stato trovato morto sulla spiaggia di Maccarese, sul litorale romano, nel tratto di spiaggia prospicente la struttura balneare Castello Miramare. Ad allertare i militari della Guardia Costiera di Fregene è stato sabato un privato cittadino.

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, con l'ausilio della Capitaneria di Porto di Roma e della Polizia Locale di Fiumicino, ha recuperato il cetaceo per eseguire la necroscopia, individuare le cause della morte e per le finalità scientifiche attinenti alle specie dei cetacei.