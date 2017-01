Roma, 15 gen. (askanews) - Mentre stavano facendo i rilievi del caso dopo un incidente stradale due carabinieri sono stati investiti a loro volta da una auto guidata da un uomo che aveva bevuto qualche bicchiere di troppo. Il fatto è avvenuto nella zona del litorale romano, nella tarda serata di ieri, intorno alle 22.30, al km 36.700 di via Laurentina. L'uomo che ha preso in pieno l'auto di servizio dei militari ha 56 anni, è italiano, e secondo quanto si è appreso è stato denunciato, in attesa delle successive decisioni del magistrato. A svolgere gli accertamenti del caso è la polizia.

Secondo quanto si è appreso l'investitore stava andando verso Ardea. Nonostante un'altra pattuglia regolasse il traffico e invitasse a moderare la velocità ha centrato in pieno l'auto con un militare dentro e l'altro che era intento a scrivere in strada. I due carabinieri, che hanno 53 e 40 anni, sono stati subito soccorsi dai presenti e da altri automobilisti di passaggio e trasportati da due ambulanze del 118 presso la clinica Sant'Anna di Pomezia, dove si trovano tuttora ricoverati sotto osservazione con numerose contusioni e fratture agli arti.

Un carabiniere, che ha avuto una frattura scomposta di tibia e perone, dovrà essere effettuata una operazione chirurgica. L'altro militare è invece stato soccorso per le numerose contiusioni riportare. All'investitore è stata ritirata la patente e sequestrato il mezzo.