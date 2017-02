Tumori, Zingaretti: nel Lazio diagnosticati oltre 1.300

Roma, 4 feb. (askanews) - "Oggi è la Giornata Mondiale contro il cancro. Una data importante che spinge tutti ad aumentare l'impegno per combattere e vincere questa malattia. E la prevenzione risulta la strada maestra per raggiungere l'obiettivo. Come Regione siamo stati coerenti, realizzando una vera e propria svolta sotto il profilo della prevenzione". Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti nella Giornata mondiale di lotta al tumore. "Quest'anno grazie al nostro programma di screening - ha poi aggiunto - sono stati invitati al controllo circa un milione e mezzo di donne e uomini della nostra regione e diagnosticati oltre 1300 forme tumorali. Continueremo ed implementeremo questo nostro impegno. Per noi ogni giorno è la Giornata Mondiale contro il cancro".

Il Sistema Sanitario Regionale del Lazio, si ricorda dalla Regione, "offre gratuitamente ad una larga fascia della sua popolazione strumenti efficaci per identificare precocemente, contrastare e limitare le conseguenze di alcuni tipi di tumore. Questo avviene attraverso tre programmi di screening che sono stati potenziati negli ultimi anni".