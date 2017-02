Roma, 22 feb. (askanews) - La Lega italiana per la lotta contro i tumori compie 95 anni. Per festeggiare questo importante traguardo, la LILT dà appuntamento per parlare dei successi raggiunti dei progetti in cantiere, giovedì 23 febbraio alle 11.30 nella sede nazionale di Roma in via Alessandro Torlonia, 15. Ospiti della mattinata saranno le testimonial che hanno fino ad oggi prestato la loro immagine per la causa LILT. Anche la sezione provinciale di Roma della Lilt festeggia l'anniversario offrendo quello che sa fare meglio: la prevenzione precoce dei tumori. Tre settimane di visite gratuite aspettano i cittadini romani presso il Centro Prevenzione della Lilt di Roma di via Nomentana 303. Si parte con una dedica alle donne, con le visite ginecologiche comprensive di pap test, dal 6 al 10 marzo.

Per tutti, dal 13 al 17 marzo, invece, saranno disponibili i dermatologi volontari che effettueranno il controllo dei nei. Inoltre dal 20 al 24 marzo, sarà possibile sottoporsi a un esame di parotide, tiroide e ghiandole salivari. Ma marzo è un mese particolare per la Lilt di Roma. Dal 18 al 25 marzo, infatti, è in programma la Settimana nazionale per la prevenzione oncologica. L'evento sarà anticipato venerdì 17 da un'inaugurazione in piazza di Pietra, dove, dalle 10.00 alle 17.00, negli stand e gazebo gli specialisti offriranno gratuitamente visite di dermatologia, senologia e oncologia, un counselor darà consigli su come smettere di fumare e un nutrizionista sulla corretta alimentazione.(Segue)