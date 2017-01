Roma, 16 gen. (askanews) - "L'assessore Berdini, a seguito del sequestro operato oggi dalla magistratura, ha diffuso un comunicato alle agenzia di stampa in cui ha sostenuto: '...ora faremo chiarezza stiamo riportando la legalità dove finora è mancata '. Tale sequestro, a differenza di quello che fa capire l'assessore, non avviene per un esposto depositato da quest'ultimo o dall'attuale Giunta o dall'avvocatura di Roma Capitale. Solo per ripristinare un principio di giustizia: gli esposti che hanno portato al sequestro di Monte Stallonara partono da una serie di denunce: 1) degli inquilini di Monte Stallonara; 2) di Asia-Usb e non da ultimo dell'on. Roberta Lombardi... denunce che in tutti i casi sono state presentate attraverso l'avv. Vincenzo Perticaro vista l'evidente inerzia del Comune". Lo scrive in una nota l'Associazione inquilini e abitanti - Usb, aggiungendo: "Di quale legalità si parla? Il sequestro preventivo di oggi, avviene proprio perché il Comune non ha fatto nulla di quanto previsto nelle convenzioni, come ad esempio vigilando ed applicando le relative sanzioni previste che, avrebbero dovuto portare, per le gravità delle contestazioni, alla revoca delle convenzioni, sia per Monte Stallonara, cosi come per tutti gli altri piani di zona (Castel Verde e Tor Vergata). Mentre ancora non esiste neanche una contestazione di sanzione alle società responsabili di tale scempio". (Segue)