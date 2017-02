Roma, 2 feb. (askanews) - Sabaudia entra nella lista delle città italiane scelte da Tim per il lancio dei servizi a banda ultralarga sulla nuova rete in fibra ottica, che permette di utilizzare da casa e dall'ufficio la connessione superveloce fino a 100 Megabit al secondo in download.

Da oggi in città sono già disponibili i servizi in fibra ottica per cittadini e imprese, grazie anche alla collaborazione dell'Amministrazione comunale. La copertura ha raggiunto la quasi totalità della popolazione attraverso oltre 11 chilometri di cavi in fibra, e sarà progressivamente estesa grazie al collegamento di 26 cabinet stradali alla centrale di Sabaudia.

Il lancio commerciale dei servizi in fibra ottica nel comune pontino "è il risultato degli importanti investimenti del Gruppo Telecom Italia per la realizzazione in città della rete NGAN (Next Generation Access Network). L'azienda conferma infatti la volontà di sviluppare infrastrutture sempre più moderne e in grado di offrire servizi tecnologicamente evoluti per rispondere alle esigenze dei cittadini e delle imprese, per consentire sempre più un modello "digital life" ricco di prestazioni tecnologiche e applicazioni innovative basate sulle reti di nuova generazione", afferma la società in una nota.

"Anche Sabaudia entra nella lista delle località scelte da Tim per la realizzazione della nuova rete in fibra ottica - ha dichiarato Gianfranco Papa, responsabile Creation Rete Lazio di Tim - Questa moderna infrastruttura di rete consentirà ai cittadini e alle imprese di usufruire di servizi innovativi in grado di contribuire allo sviluppo dell'economia locale e alla sempre maggiore efficienza dei servizi urbani, ad esempio nel campo dell'infomobilità e in quello della sicurezza. Si tratta di un risultato significativo, reso possibile grazie agli importanti investimenti programmati da Tim e alla collaborazione con l'amministrazione comunale".