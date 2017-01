Roma, 26 gen. (askanews) - "Nella maggior parte dei distretti - e in tutti quelli di maggiori dimensioni - sono pendenti procedimenti relativi a reati commessi con finalità di terrorismo, sia in fase di indagini preliminari che in fase processuale. Tanto che, per quel che specificamente concerne il fenomeno del terrorismo di matrice islamica, sono ormai poche e territorialmente limitate le zone del territorio nazionale nelle quali non sono emersi elementi in ordine alla presenza di gruppi o di soggetti dediti ad attività illecite di matrice terroristica". Lo spiega, nella relazione per l'apertura dell'anno giudiziario, il pg della Cassazione, Pasquale Ciccolo. "Il dato - spiega il Pg - se positivamente valutabile quanto al profilo dell'attenzione investigativa rivolta al fenomeno, è, al contempo, indicativo di un livello di penetrazione nel territorio nazionale di soggetti radicalizzati, in sé, ovviamente, apprezzabile negativamente".