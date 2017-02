Roma, 15 feb. (askanews) - "Misure eccezionali per situazioni eccezionali. Da questa equazione non si sfugge. Se vogliamo davvero dare un futuro a questo territorio non possiamo derogare dal prendere decisioni coraggiose, di ampio respiro, le uniche in grado di dare una speranza concreta a chi ha ancora voglia di investire, creare impresa, lavoro, occupazione. Le uniche che possono davvero arrestare il progressivo spopolamento delle aree colpite dal sisma". Lo dice Alessandro Di Venanzio, presidente di Unindustria Rieti, in un'intervista al Messaggero di Rieti.

"Si deve lavorare in sinergia ed è necessario che le istituzioni mettano in campo azioni decise, accelerando i tempi, snellendo le procedure - prosegue - penso all'istituzione della no tax area. E non per un anno. Ne servirebbero almeno cinque. E' l'unica misura in grado di dare respiro alle aziende del territorio che vogliono ripartire e investire e, allo stesso tempo, di attrarre imprese da fuori. Si rimetterebbe in moto il tessuto economico e sociale del cratere".