Roma, 20 feb. (askanews) - L'assistenza abitativa, le aree per le attività commerciali, il nuovo Pass di Amatrice, il Posto di Assistenza Socio sanitaria e la gestione dei rifiuti e le macerie. Sono i punti presi in esame oggi dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, che oggi ad Amatrice ha fatto il punto della situazione delle attività di ricostruzione e per illustrare il programma dei prossimi interventi insieme al sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi. Quanto alla questione dell'assistenza abitativa e delle cosiddette casette, il totale complessivo delle Soluzioni abitative d'emergenza (Sae) da realizzare è 673. Sono state indette 21 gare (13 Amatrice e 8 Accumoli) per un totale di 379 Sae (236 Amatrice e 143 Accumoli) oltre le 125 realizzate dall'esercito per un totale di 503.

Ad oggi sono stati avviati i lavori su 14 cantieri (9 Amatrice e 5 Accumoli). Risultano poi assegnate già dal Comune 25 casette nel Campo Lazio nella zona centrale di Amatrice e montate già 60 casette presso il Campo 0 e area Anpas. Per Pasqua si prevede la realizzazione di circa 400 casette. Quanto al sostegno alle attività produttive tra gli obiettivi c'è quello di riattivare subito l'economia, come passaggio indispensabile per garantire la coesione e la ripresa dei territori feriti. Terminata la fase d'ascolto, hanno aderito alla proposta di delocalizzazione 117 attività. Nel dettaglio per la realizzazione delle strutture commerciali dell'area 7 e 9 di Amatrice, la gara per la fornitura dei moduli è stata aggiudicata a fine gennaio. Nei giorni scorsi, è stata bandita la gara per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, che è stata aggiudicata. Nei prossimi giorni il Comune, sulla base di linee guida fornite dalla Regione, procederà all'assegnazione degli spazi alle singole imprese. Il nuovo Pass di Amatrice, una struttura solida in grado di operare al meglio con qualsiasi condizione atmosferica, sostituirà - come spiegato oggi - quelli provvisori.

La struttura sarà lunga 33 metri ed è composta da otto container estensibili, undici monoblocchi prefabbricati più altri due per i servizi e tutte le unità utilizzate sono coibentate e dotate di impianto di riscaldamento e aria condizionata. Obiettivo fine lavori entro il 29 febbraio e dal 13 marzo diventerà operativo. Alla realizzazione del nuovo Pass di Amatrice destinati 660 mila euro raccolti con le donazioni di cittadini e imprese. Quanto alla gestione dei rifiuti e delle macerie, si è coordinato lo smaltimento dei rifiuti urbani nell'ambito delle attività di emergenza a tal fine sono state bandite 5 gare ad evidenza pubblica. Sul fronte dello smaltimento macerie, come ricordato oggi ogni giorno l'Esercito e le ditte incaricate dalla Regione Lazio compiono decine di viaggi per smaltire le macerie, nei siti di Terracino e Posta, mentre il totale delle macerie raccolte ad oggi è di oltre 34.000 tonnellate. Serviranno circa 60 giorni per la conclusione della attività di rimozione delle macerie "pubbliche", mentre i tempi per quelle "private" saranno collegati alle attività di demolizione.