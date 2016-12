Roma, 27 dic. (askanews) - "Oggi, raccogliendo l'appello del sindaco Pirozzi, sono ad Amatrice insieme ad altri parlamentari. Un'iniziativa significativa e produttiva perché solo vivendo sul campo e parlando con le numerose persone impegnate in prima persona e con la popolazione colpita dal sisma si possono trovare soluzioni più rapide ai numerosi problemi quotidiani e alle emergenze da affrontare". Lo scrive sua pagina FB Barbara Saltamartini, vice capogruppo alla camera della Lega NCS, commentando la prima giornata trascorsa ad Amatrice.

"Ma, soprattutto - aggiunge - sono qui per individuare con chi è preposto gli strumenti normativi e amministrativi da porre in essere per facilitare e velocizzare, l'opera di assistenza e di messa in sicurezza di strade, case, attività commerciali e cimiteri. Infatti senza il completamento di questa fase non può partire la ricostruzione. Per questo è fondamentale essere nei luoghi colpiti dal sisma per vivere le difficoltà di ogni giorno, perché stando nel palazzo non si può comprendere totalmente questa drammatica situazione. Domani in giornata saremo anche ad Accumoli ed Arquata".