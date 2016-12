Per non far calare silenzio sulla tragedia del sisma

Roma, 27 dic. (askanews) - "Rispetto agli articoli comparsi sulla stampa e sulle agenzie in queste ore che riportano di soli alcuni partiti presenti ad Amatrice ricordo che Fratelli d'Italia è stata più volte presente nelle zone terremotate e in particolare il sottoscritto si è recato proprio ad Amatrice il 26 agosto, insieme al sindaco del comune di Leonessa Paolo Trancassini". E' quanto dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia-Alleanza nazionale alla Camera dei deputati Fabio Rampelli spiegando che "il lavoro svolto con il sindaco Sergio Pirozzi ha consentito di dedicare un'intera sessione parlamentare al terremoto, con la discussione delle mozioni presentate dai gruppi di cui quella di FDI è stata la mozione capostipite. Tornerò in questi tre giorni ad Amatrice - continua Rampelli - seguendo un'iniziativa del sindaco Pirozzi che spero possa essere efficace, ma sottolineando di essere immediatamente accorso sui luoghi del sisma scegliendo di non pubblicizzarlo per evitare ogni accusa di strumentalizzazione. Tuttavia penso che bene abbiano fatto i colleghi a rispondere all'appello di Pirozzi per impedire che sulla tragedia possa calare il silenzio".