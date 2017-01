Roma, 21 gen. (askanews) - Dal sito del comune di Roma la sindaca Virginia Raggi esprime "solidarietà e vicinanza alle popolazioni che ancora una volta hanno subito le conseguenze del terremoto".

"Le scosse di mercoledì 18 gennaio - spiega - sono state avvertite anche a Roma ed immediatamente abbiamo attivato una task-force per seguire l'evolversi dell'emergenza. Sono state disposte, in via precauzionale, la verifiche speditive sugli edifici scolastici e sugli edifici pubblici. In città non abbiamo registrato particolari criticità, tanto che non è stata emessa alcuna ordinanza di chiusura per le scuole di competenza del Comune", conclude Raggi.