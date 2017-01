Roma, 18 gen. (askanews) - "Non ho emesso alcuna ordinanza di chiusura per le scuole e gli asili domani a Roma, a causa delle scosse di terremoto che hanno colpito il centro Italia": così in una nota la sindaca di Roma Virginia Raggi.

"Intendo rassicurare tutti i genitori - ha aggiunto la sindaca Raggi - che in queste ore stanno prendendo d'assalto i centralini telefonici del Comune e della Protezione civile: smentisco le false notizie che stanno circolando sui social media in queste ore". "Intanto - ha assicurato - abbiamo avviato le verifiche speditive sugli istituti scolastici del territorio cittadino per garantire la sicurezza di alunni e insegnanti".

"Inoltre - ha concluso - voglio ricordare che domani i varchi della Ztl saranno regolarmente attivi".