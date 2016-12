Roma, 27 dic. (askanews) - "Ho voluto accettare l'invito rivolto dal sindaco Sergio Pirozzi perché ritengo fondamentale che le istituzioni e i media non abbassino il livello di attenzione sulle zone colpite dal terremoto. Ad Amatrice finora è stato fatto da tutte le forze in campo un ottimo lavoro, adesso dobbiamo impegnarci per un ulteriore snellimento delle procedure burocratiche e un incremento di mezzi e risorse per i Vigili del Fuoco. Se il Parlamento andrà in questa direzione Amatrice potrà diventare il simbolo della rinascita italiana". Lo dichiara il deputato Marco Marcolin che oggi si è recato a Amatrice in rappresentanza del gruppo Ala-Sc.