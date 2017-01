Roma, 11 gen. (askanews) - "Rispondendo alle numerose richieste di informazioni che ci sono pervenute, credo sia necessario chiarire che l'ordinanza Errani n. 5 del 28 novembre, che prevede il rimborso del 100% per le dotazioni e per le attrezzature produttive ai privati, è stata sin da subito operativa e le imprese sono state informate sulla possibilità di poterla utilizzare". A ricordarlo in una nota l'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Lazio, Carlo Hausmann, spiegando che "l'ordinanza prevede il possesso di tre requisiti fondamentali: la certificazione del danno; la perizia di un tecnico abilitato che certifichi che l'acquisto del bene corrisponda al danno verificato; l'accertamento della congruità del prezzo". Come sottolinea Hausmann "mentre per il primo, la certificazione del danno, è potuta intervenire subito la Regione Lazio, che ha fornito a tutte le aziende delle zone terremotate la certificazione di Agibilità e Danno Emergenza Sismica, nel caso invece degli ulteriori due requisiti, producibili a cura delle aziende, si sono verificate alcune difficoltà da parte delle imprese stesse". (segue)