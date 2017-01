Roma, 9 gen. (askanews) - "La società aggiudicatrice della gara per la fornitura delle stalle per bovini ha garantito alla Regione Lazio il montaggio nei prossimi tre giorni di altri dieci unità, al netto del maltempo. Continua la presenza delle nostre strutture sul territorio. Oggi siamo intervenuti a sostegno di una azienda che aveva avuto danni per la neve grazie al supporto della Protezione Civile regionale con il montaggio di una tenda 8x8 per il ricovero degli animali". Così in una nota l'assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Lazio, Carlo Hausmann. "Domani alle ore 11 è convocato il tavolo agroalimentare regionale per illustrare il decreto del Presidente Zingaretti del 7 gennaio di attuazione dell'ordinanza nazionale per la ricostruzione post terremoto".