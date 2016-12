Oggi ad Amatrice "per vedere cosa funziona e cosa no"

Roma, 27 dic. (askanews) - "Oggi sono ad Amatrice. Credo che sia stata un'idea giusta e molto importante portare i parlamentari qui ad Amatrice, su invito del sindaco Pirozzi, per tre giorni e farli rendere conto con i loro occhi di cosa stia funzionando e cosa no". Lo ha scritto su Facebook Luigi Di Maio, M5S, sottolineando che "se una legge non va, si cambia o si sistema".

Il vicepresidente della Camera ha chiesto di immaginare "se i parlamentari ogni mese fossero obbligati a fare la vita di ogni cittadino, se una volta al mese si ritrovassero a fare l'insegnante colpito dalla Buona Scuola, il lavoratore colpito dal Jobs Act: probabilmente smetterebbero di parlare di leggi elettorali e si occuperebbero di problemi concreti. Quanti cittadini hanno accolto con gioia buone leggi e poi si sono resi conto che non erano efficaci? Noi siamo preoccupati che tutto funzioni veramente qui - ha rilevato Di Maio - e se non sta funzionando qualcosa, se ci sono dei ritardi, abbiamo il dovere sia di modificare le leggi che di stimolare gli enti preposti".