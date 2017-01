"Pronti a collaborare ma non per coprire errori e rallentamenti"

Roma, 18 gen. (askanews) - "Il campanile di Amatrice è il simbolo dei ritardi di questo governo" nell'affrontare l'emergenza in seguito ai terremoti in Centro Italia. Lo ha detto il vicepresidente della Camera, Luigi Di Maio commentando le ultime scosse di oggi.

"Anche sul terremoto è stata fatta propaganda elettorale - ha aggiunto l'esponente Cinquestelle -. Bisogna velocizzare le procedure, se vogliamo intervenire lì bisogna fornire più strumenti ai Vigili del Fuoco e ai sindaci. Noi - ha aggiunto Di Maio - abbiamo collaborato votando il decreto terremoto. Ora però non vogliamo prendere in giro le persone. C'è un problema di programmazione. Siamo pronti a collaborare, ma per creare più efficienza e non per coprire errori e rallentamenti"