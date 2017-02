Roma, 25 feb. (askanews) - A sei mesi dalle prime scosse si stima che non più del 15% degli animali possono essere ospitati nelle stalle provvisorie annunciate ma nei Paesi svuotati dalla paura e dall'esodo forzato non c'è neanche piu' mercato per i prodotti salvati dalle macerie e agricoltori ed allevatori per sopravvivere sono costretti a "sfollare" alla ricerca di canali di sbocco alternativi. E' l'allarme lanciato dalla Coldiretti che in attesa dell'arrivo delle casette e del ripopolamento dei territori abbandonati per salvare l'economia locale ed il lavoro ospita i produttori provenienti dalle diverse regioni terremotate nel nuovo mercato contadino di Campagna Amica nella Capitale all'Aranciera di San Sisto in Via Valle delle Camene 11 nei pressi delle Terme di Caracalla, per tutto il week end di Carnevale. Una occasione per unire allo spirito della festa la solidarità con la possibilità di acquistare dal vino cotto a quello di visciole delle marche che arricchiscono anche gustose ciambelline fino ai biscotti golosi della tradizione di Accumuli mentre per le tradizionali fritture di Carnevale c'è il prezioso olio dell'Umbria con i prodotti dell'antica norcineria e gli squisiti formaggi e salumi abruzzesi immancabili per festeggiare con dovuta opulenza il martedi' grasso.

Dietro ogni prodotto salvato dal terremoto - sottolinea la Coldiretti - c'è una storia di sofferenza ma anche di voglia di ricominciare come dimostrano gli allevatori e gli agricoltori della rinascita che sono approdati con grande coraggio e dignità a Roma perché nelle aree terremotate gli acquisti di prodotti sono calati del 90% per l'assenza di acquirenti locali e per il crollo del turismo. Tra i tanti produttori al mercato c'è Rinaldo D'Alessio storico produttore abruzzese di salumi tipici come le famose mortadelle di Campotosto meglio conosciute come coglioni di mulo e del Pecorino Amatriciano che ha subito diversi danni alle stalle ma continua a prodigarsi per i suoi amati luoghi ritirando la maggior parte del latte ovino degli allevamenti colpiti dal sisma per continuare la produzione del noto formaggio, fungendo così da polmone produttivo per garantire la continuità delle attività. Il marchigiano Franco Bernabei con seri danni alla stalla ha avuto un forte calo delle vendite non si arrende come Barbara Stocchi allevatrice di Leonessa con il magazzino di stagionatura dei formaggi inagibile e Rita Santi di Accumuli che ha visto letteralmente crollare il laboratorio di trasformazione e il forno in cui cuoceva le sue golosità il giorno stesso del sisma e pur di continuare a produrre i suoi biscotti si è messa con grande determinazione in cerca di un altro forno, trovandolo e riuscendo a far ripartire l'attività. (Segue)