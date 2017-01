Roma, 9 gen. (askanews) - "Apprendiamo che dal 7 gennaio è operativa la nuova determinazione della regione Lazio che offre agli allevatori delle zone colpite dal terremoto la possibilità di provvedere direttamente all'acquisto, rimborsato al 100% delle attrezzature produttive in sostituzione di quelle danneggiate. Naturalmente, anche in questa occasione Zingaretti è arrivato in ritardo, fuori tempo massimo". Così il capogruppo di Forza Italia della regione Lazio, Antonello Aurigemma. "Era abbastanza prevedibile che le condizioni meteo sarebbero peggiorate - dice - con l'avvicinarsi del pieno inverno. Ovviamente, con più lungimiranza e organizzazione si poteva cercare di prevenire tutto questo. Ora ci auguriamo che per le altre difficoltà e situazioni relative alle aree del sisma, già ampliamente annunciate, la regione sia in grado di agire in modo più tempestivo, e non si muova sempre con la solita lentezza".