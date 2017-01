Chiusa per oltre 3 ore per verifiche post sisma

Roma, 18 gen. (askanews) - Dopo oltre 3 ore di chiusura per verifiche in conseguenza delle forti scosse di terremoto che hanno colpito il Centro Italia, a Roma riapre anche la linea della metro B. La metro A era già stata riaperta in precedenza. Lo comunica l'Atac su Twitter.