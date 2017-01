Roma, 18 gen. (askanews) - L'Amministrazione comunale di Rieti comunica in una nota che in seguito alle scosse di questa mattina le operazioni di evacuazione degli istituti scolatici sono avvenute in modo regolare e senza particolari disagi per gli studenti ed il personale docente e non docente e lo stesso è successo negli altri edifici pubblici.

Al momento non risultano evidenze di danni alle strutture pubbliche compresi gli edifici scolastici.

Nonostante ciò, in via precauzionale, il sindaco Simone Petrangeli ha deciso di emanare una apposita ordinanza di sospensione delle attività didattiche nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado nei giorni dal 18 al 21 gennaio compreso per accertare l'assenza di eventuali danni o lesioni presso gli edifici scolastici. Oltre a ciò l'Amministrazione comunale sta predisponendo delle strutture di accoglienza riscaldate (Bocciodromo comunale e Campi da tennis comunali) e di stazionamento (Pala Cordoni) per chi ne volesse usufruire.