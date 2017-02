L'Aquila, 3 feb. (askanews) - Gli sfollati del Lazio a L'Aquila per il sisma di questa estate potranno viaggiare gratis sulla rete pubblica di trasporto della città abruzzese. Su proposta del presidente della Regione Abruzzo Luciano D'Alfonso Luciano D'Alfonso, la Giunta regionale dell'Abruzzo ha approvato il protocollo d'intesa tra la Regione Lazio e la Regione Abruzzo per le agevolazioni per la mobilità pubblica a seguito del sisma del 24 agosto 2016.

In particolare potranno viaggiare gratis sulla rete del trasporto pubblico del Comune dell'Aquila presso il quale sono temporaneamente alloggiate le persone colpite dal sisma e residenti nei comuni laziali. Inoltre, l'accordo prevede la possibilità di usufruire della intensificazione dei trasporti della rete laziale lungo la direttrice L'Aquila-Amatrice. Entrambi gli interventi previsti sono a carico della Regione Lazio.