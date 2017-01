Roma, 18 gen. (askanews) - "Terremoto: non ci sono segnalazioni di danni nelle zone di confine con l'Abruzzo. Siamo tutti mobilitati per stare vicini alle persone che vivono una situazione eccezionale. Ad Amatrice è in corso una riunione per monitorare il territorio e soprattutto le frazioni dove c'è più disagio anche per le forti nevicate di questi giorni". Così il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, sul suo profilo Facebook.