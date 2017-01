Roma, 20 gen. (askanews) - "Penso che Fabrizio Curcio e Vasco Errani sono stati il valore aggiunto e positivo di questi mesi". Così a margine di un incontro al Ministero del Lavoro su Almaviva, il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti, in merito alle polemiche sul capo della Protezione civile e sul Commissario straordinario al terremoto.

"Ho letto le polemiche perché ero nei territori, ma ho la sensazione che a volte si rimuova un dato, che è un dato unico nella nostra storia, per cui da mesi decine di migliaia di cittadini sono assistiti grazie allo sforzo dei corpi dello stato a cominciare dalla Protezione Civile e dai sindaci, per una sequenza di eventi unica, e che si dedicano a questa assistenza e a questo impegno migliaia e migliaia di operatori dei corpi dello stato. Avere coscienza di questa complessità ci fa capire anche come chi ha le responsabilità maggiori, in questo caso Fabrizio Curcio e Vasco Errani, hanno svolto una funzione davvero straordinaria e positiva".