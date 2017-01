Roma, 25 gen. (askanews) - "Questa mattina il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti ha incontrato presso l'Ufficio per la Ricostruzione a Rieti i sindacati e le Associazioni di categoria per affrontare il tema della ricostruzione delle aree colpite dal sisma e per mettere a punto le strategie e programmi futuri per far ripartire il sistema economico e sociale del territorio". Lo comunica in una nota la Regione Lazio. Hanno preso parte all'incontro: la Cciaa di Rieti, Unioncamere Lazio, l'Abi, Commissione regionale Abi del Lazio, Confcommercio - Ascom Rieti, Confcommercio Lazio, Confartigianato Imprese, la Cna di Rieti e del Lazio, Unindustria - Confindustria, il Claai di Rieti, la Coldiretti, Federlazio, Confederazione italiana Agricoltori, Confagricoltura, Aic-Associazione italiana coltivatori, Upa Casa, Casartigiani Lazio, Confesercenti Lazio, Confcooperative Lazio, UE.COOP Lazio, Lega coperative, AGCI Lazio, CIA Lazio, Coldiretti Lazio, Copagri Lazio, Confagricoltura Lazio, CGIL Roma e Lazio, CGIL Rieti Roma EVA, CISL Lazio, CISL Roma Capitale e Rieti, UIL Roma e Lazio, CST UIL Rieti e UGL Rieti".