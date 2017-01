Roma, 25 gen. (askanews) - "Sul sito www.ricostruzionelazio.it sono online tutte le informazioni necessarie per consentire ai cittadini colpiti dal sisma della Regione Lazio di presentare la domanda per chiedere un contributo per danni lievi subiti da immobili e per la delocalizzazione temporanea delle attività produttive". A spiegarlo in una nota la regione Lazio sottolineando che si tratta di uno strumento "dedicato ai cittadini, agli enti locali e agli operatori, il sito mette a disposizione informazioni e procedure relative alla fase di ricostruzione in seguito al sisma che ha colpito quindici comuni della regione. Tale strumento consente, inoltre, di assicurare l'esercizio associato di funzioni, attività e servizi per favorire al più presto la ripresa della vita sociale e produttiva delle popolazioni colpite".