Roma, 14 gen. (askanews) - E' online il sito internet www.ricostruzionelazio.it dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio, dedicato ai cittadini, agli enti locali e agli operatori, il sito mette a disposizione informazioni e procedure relative alla fase di ricostruzione in seguito al sisma che ha colpito quindici comuni della regione. Ad annunciarlo la regione Lazio spiegando che il sito consente di assicurare l'esercizio associato di funzioni, attività e servizi per favorire al più presto la ripresa della vita sociale e produttiva delle popolazioni colpite.

Sul portale è già disponibile la normativa di riferimento aggiornata ed una sezione con tutte le informazioni utili per l'assistenza alla popolazione: da quelle in materia di sanità a quelle relative alle esenzioni al diritto allo studio, dalla viabilità al sostegno ai lavoratori fino alle attività produttive. Costituisce anche il punto di accesso alla piattaforma del Modello Unico Digitale per l'Edilizia della struttura commissariale per la ricostruzione, attraverso il quale si dovranno inserire online progetti e richieste di contributi.