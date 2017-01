Roma, 17 gen. (askanews) - "Riguardo le difficoltà alla viabilità che, in queste ore, è resa difficile da condizioni meteorologiche avverse comunico che per quanto riguarda le strade comunali non ci sono problematiche particolari: le ditte operano già da stanotte. Per quanto riguarda invece la situazione sulle strade provinciali e statali vi riferisco le notizie assunte dal coordinatore del Coi di Amatrice, e ossia che la situazione è stata già portata a conoscenza della Prefettura e che sono state adottate misure straordinarie". A darne notizia su Facebook il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, spiegando che "nello specifico il COI riferisce che una turbina dell'Anas è stata attivata sulla Sp 18, e che la stessa turbina verrà poi dispiegata sulla SP 20" mentre "con molta probabilità il ponte Bailey dovrà essere chiuso. L'Astral, invece, ha 4 mezzi già in campo e sta avvicinando nelle nostre zone un'altra turbina da mettere a disposizione. Anche la Provincia sta intervenendo sulle strade, e a breve sarà attivo anche un secondo mezzo provinciale. Invece, da fonte Polstrada, le notizie assunte sono che: la Salaria è chiusa al Km 158, dopo Acquasanta, mentre al Km 113 probabilmente ci sarà a breve chiusura totale. Dopo Torrita la strada Salaria non è pulita, e che ieri si sono rotti 4 spazzaneve dell'Anas. La SS 80 (Montereale) è chiusa, e sono interrotte le comunicazioni viarie da e per L'Aquila".