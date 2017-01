Roma, 15 gen. (askanews) - "La protesta dei cittadini delle aree colpite dal terremoto, che oggi stanno manifestando nella frazione laziale di Grisciano, è sacrosanta, comprensibile e condivisibile. A stupire è semmai il fatto che questa sia soltanto la prima, vera, iniziativa di questo tipo, a dimostrazione del fatto che la gente di quei territori è "tosta" e che, se hanno deciso di scendere in strada, significa che sono allo stremo e ne hanno abbastanza. Prendiamo molto sul serio questo segnale, perché evidentemente rabbia e frustrazione sono arrivate oltre i livelli di guardia". Così i parlamentari del M5S.

"Non intendiamo in questa sede fare attacchi, anche in ragione del fatto che i manifestanti hanno voluto realizzare un'azione apartitica - hanno aggiunto -, ma le criticità sono talmente palesi e drammatiche che è sufficiente elencarne alcune: sfollati abbandonati a loro stessi, pendolarismo forzato per i lavoratori, allevatori allo stremo a causa del gelo, burocrazia farraginosa, rimpalli di responsabilità, lentezza nelle operazioni di abbattimento e di messa in sicurezza delle strutture, personale amministrativo a tutt'oggi in molti casi insufficiente. Non c'è altro da aggiungere, se non che lo sforzo da compiere deve essere maggiore e che, palesemente, è necessario cambiare rotta rispetto al modello adottato fino ad ora, perché non in grado di rispondere adeguatamente alla portata dell'emergenza".