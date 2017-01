Roma, 25 gen. (askanews) - "Congratulazioni al consigliere Pietro Di Paolo eletto presidente della commissione consiliare speciale sul terremoto". Parole di Daniele Sabatini, capogruppo Cuoritaliani in Regione Lazio sottolineando che si tratta di "un organismo importante in un momento ancora difficile per i comuni del Lazio colpiti dal sisma che necessitano dal massimo sostegno da parte della Regione. Certo che Di Paolo saprà guidare la commissione con impegno e competenza, gli rivolgo i migliori auguri di buon lavoro".