Roma, 25 gen. (askanews) - "Nella prima seduta della nuova commissione consiliare speciale sul Terremoto della Regione Lazio mi è stato affidata la vicepresidenza, un nuovo compito che assumo consapevole delle responsabilità che abbiamo nei confronti della popolazione e del territorio". Così Devid Porrello, consigliere del M5s Lazio, spiegando che "la commissione dovrà diventare il luogo di ascolto degli amministratori locali e dei cittadini, un passo fondamentale per comprendere le necessità e sviluppare il lavoro che si dovrà affrontare nei prossimi mesi. Oltre all'ascolto però, la commissione dovrà elaborare proposte per semplificare le procedure burocratiche per superare l'emergenza e avviare la ricostruzione ed avere un ruolo propositivo verso la Giunta e le altre istituzioni regionali nell'elaborazione di strategie di prevenzione e di informazione".