Roma, 11 gen. (askanews) - "Reputo molto preoccupante l'idea di spostare gli Internazionali d'Italia di Tennis da Roma a Milano. Una ipotesi da abbattere sul nascere se è vero come è vero che la Capitale ha già dovuto rinunciare, 'grazie' alla incompetenza grillina, alla candidatura olimpica, portando l'immagine sociale e sportiva della città ai minimi storici". Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio per Forza Italia, Adriano Palozzi. "Il governatore Zingaretti e la sindaca Raggi abbiano un sussulto d'orgoglio, tutelino questo grande appuntamento internazionale e convochino immediatamente il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi".