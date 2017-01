Roma, 25 gen. (askanews) - Arriva a Cassino "Pyng", sistema messo a punto da Telepass che consente di pagare la sosta sulle strisce blu con una app sul telefonino, anche senza avere il Telepass in auto. Il servizio, riservato ai clienti Telepass, permette l'addebito dei soli minuti di sosta effettivi direttamente sul proprio conto Telepass.

Telepass Pyng "semplifica la vita agli automobilisti in città: d'ora in poi, per pagare la sosta sulle strisce blu non è più necessario cercare parcometri, ricorrere a carte di credito, ricariche o monetine ma basta scaricare l'app gratuita sul proprio smartphone e impostare la durata della sosta. Al resto - spiega Telepass - ci pensa l'app che calcola direttamente l'importo complessivo e il successivo addebito. I vantaggi non finiscono qui perché con Telepass Pyng è possibile pagare la sosta per più targhe contemporaneamente e modificare il termine della sosta, anticipandolo o posticipandolo, anche a distanza. Inoltre, non sono previsti costi aggiuntivi sulla tariffa della sosta".

"Telepass Pyng è un servizio innovativo grazie al quale pagare le strisce blu sarà sicuramente più semplice ed immediato - ha dichiarato il sindaco del Comune di Cassino, Carlo Maria D'Alessandro - e domani, 25 gennaio 2017, alle ore 12,30 presso la Sala Restagno del Comune, in una conferenza stampa, daremo tutte le delucidazioni utili ai possibili fruitori. Questo servizio risulta essere indispensabile per migliorare l'accessibilità e la fruibilità dei servizi connessi ai sistemi di mobilità nella città di Cassino".

"Con l'avvio del sevizio Pyng a Cassino, - ha dichiarato Pierluigi Gregorini, Account Grandi Clienti Service Payment - Telepass raggiunge un altro importante traguardo, grazie alla proficua collaborazione con il Comune. Il successo registrato da Pyng a Milano, Roma e nelle tante altre città dove il servizio è già attivo, è la conferma dell'impegno di Telepass a proiettare sempre più il proprio know-how al di fuori dell'ambito autostradale per soddisfare le richieste e le esigenze della clientela attraverso servizi utili, semplici, innovativi, al passo con le ultime evoluzioni della tecnologia. Pyng - ha aggiunto Gregorini - si aggiunge ai sempre più numerosi servizi che offriamo agli oltre 6 milioni di telepassisti, come la possibilità di pagare la sosta nei principali parcheggi italiani (aeroportuali, ferroviari ecc.) e l'accesso all'area C di Milano oltre che l'acquisto del biglietto per il traghetto sullo Stretto di Messina senza il bisogno di passare in biglietteria o scendere dalla propria auto".